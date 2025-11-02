【プレミアリーグ第10節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 2-0(前半1-0)ブレントフォード<得点者>[ク]ジャン・フィリップ・マテタ(30分)、オウンゴール(51分)<警告>[ブ]ケビン・シャーデ(34分)、ジョーダン・ヘンダーソン(79分)、ネイサン・コリンズ(84分)観衆:25,083人└好調のパレス鎌田大地が負傷交代…今月中旬の日本代表活動にも影響か