【プレミアリーグ第10節】(ターフ モア)バーンリー 0-2(前半0-2)アーセナル<得点者>[ア]ビクトル・ギェケレシュ(14分)、デクラン・ライス(35分)<警告>[バ]ジョシュ・カレン(27分)、ジアン・フレミング(55分)[ア]ガブリエル・マガリャンイス(90分+5)観衆:21,538人└ギェケレシュ&ライスがヘディング弾!!首位アーセナルがバーンリーに完封勝利!