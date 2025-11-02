[11.1 プレミアリーグ第10節 バーンリー 0-2 アーセナル]プレミアリーグは1日、各地で第8節を開催。2シーズンぶりの対戦となったバーンリーとアーセナルの一戦は0-2のクリーンシートでアーセナルが勝利。安定の強さでリーグ戦5連勝を飾った。前半7分、今シーズンプレミアリーグに帰ってきた鉄人、DFカイル・ウォーカーが挨拶代わりの力強い出足でFWレアンドロ・トロサールからボールを奪う。この2人のマッチアップはこの試合の