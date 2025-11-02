【プレミアリーグ第10節】(The City Ground)N・フォレスト 2-2(前半0-1)マンチェスター・U<得点者>[N]モーガン・ギブス・ホワイト(48分)、ニコロ・サボーナ(50分)[マ]カゼミーロ(34分)、アマド・ディアロ(81分)<警告>[N]ダン・エンドイェ(62分)[マ]ヌセア・マズラウィ(85分)観衆:30,778人