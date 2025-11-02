【プレミアリーグ第10節】(AMEXスタジアム)ブライトン 3-0(前半1-0)リーズ<得点者>[ブ]ダニー・ウェルベック(11分)、ディエゴ・ゴメス2(64分、70分)<警告>[リ]イーサン・アンパドゥ(73分)観衆:31,512人└田中碧スタメンも三笘薫欠場で幼馴染対決は持ち越しに…注目集めた一戦はブライトンがリーズを3発撃破