[11.1 プレミアリーグ第10節 ブライトン 3-0 リーズ]プレミアリーグは1日、第10節のブライトン対リーズを開催してブライトンが3-0の快勝を収めた。リーズのMF田中碧は先発出場したものの、負傷欠場中のMF三笘薫は今節に間に合わずメンバー外だった。27歳の田中と28歳の三笘はともにジュニア年代のさぎぬまSCから川崎フロンターレの下部組織に入団し、川崎Fのトップチームでも共演した1学年差の幼馴染。サッカーファンの間では