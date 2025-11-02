【ブンデスリーガ第9節】(シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)ウニオン・ベルリン 0-0(前半0-0)フライブルク<警告>[ウ]ラニ・ケディラ(28分)、ヤニク・ハベラー(45分+3)、アンドレイ・イリッチ(76分)、クリストファー・トリメル(82分)、トム・ローテ(84分)、アレックス・クラール(88分)、シュテフェン・バウムガルト(90分+7)[フ]ジュニア・アダム(1分)観衆:22,012人