[11.1 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá ¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê 0-4 ¥Ü¥ë¥·¥¢MG]¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤¬1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë18°Ì¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î14°Ì¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄ®Ìî¤Ï¸åÈ¾12Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°Àï2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£Æ£ÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢90Ê¬´Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾15Ê¬¡£GK¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥·¥ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ï¥¦¥¹