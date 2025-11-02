「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）ワールドシリーズ（ＷＳ＝７回戦制）は第６戦が行われ、ナ・リーグ覇者のドジャースがア・リーグ王者のブルージェイズを３−１で下し、３勝３敗のタイに持ち込んだ。先発の山本由伸投手（２７）が６回１失点でポストシーズン（ＰＳ）日本勢最多の通算６勝目を手にした。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、３打数１安打。１