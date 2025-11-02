中国外務省は、高市首相が韓国でAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に参加した際、台湾の代表と会談したことについて「日本側に強く抗議した」と明らかにしました。高市首相は1日、韓国でAPECに台湾の代表として参加した林信義総統府顧問と会談しました。高市首相は林氏と握手する写真とともにXに投稿し、「日台の実務協力が深まることを期待します」とコメントしました。台湾メディアは、高市首相が林氏に対し「台湾による国際機関へ