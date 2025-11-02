ブンデスリーガ第9節が1日に行われ、マインツとブレーメンが対戦した。リーグ戦4連敗で16位に位置するホームのマインツは、MF佐野海舟がボランチの一角で先発した一方で、MF川〓颯太は今節もベンチスタートに。対するアウェイのブレーメンは、DF菅原由勢が右サイドバックとして8試合連続の先発出場。日系ドイツ人の長田澪ことGKミオ・バックハウスもスタメンに名を連ねた。試合は、一進一退の攻防が続く中で迎えた36分、マイ