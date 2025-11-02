広島のスキッベ監督が、今季限りで退任する可能性が浮上した。２２年の就任からＪ１で３位、３位、２位の結果を残し、今季はここまで５位。毎年のように優勝争いを演じ、この日ルヴァン杯で２つ目のタイトルをつかんだドイツ人指揮官の手腕には、国内外のクラブが注目している。関係者によると、広島との契約が切れる今季終了後に、複数のクラブが監督候補としてリストアップしており、広島との契約延長も含めて去就は流動的と