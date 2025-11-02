交通事故被害者の遺族らがJリーグの試合を観戦しました。犯罪被害者支援の一環として、交通事故で家族を失った子どもたちがJリーグ・ルヴァンカップ決勝戦に招待されました。娘と観戦した女性：普段できない経験とか体験を娘にさせてあげられたのは、とてもありがたかったです。警視庁は継続した支援の重要性を訴えています。