【ブンデスリーガ第9節】(ヴォイト・アレーナ)ハイデンハイム 1-1(前半1-0)フランクフルト<得点者>[ハ]ブドゥ・ジブジバーゼ(32分)[フ]ラスムス・クリステンセン(55分)<警告>[フ]アルトゥール・テアテ(29分)、アンスガー・クナウフ(70分)観衆:15,000人└堂安律スタメンのフランクフルト、敵地でハイデンハイムと1-1ドロー