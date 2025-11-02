◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）【記者フリートーク】メジャー通算223勝を挙げているカーショーもドジャース・山本に魅せられた一人である。PS中、大谷が会見に登場してクラブハウス内にメディアがほぼ無人になった際のこと。チャンスとばかりに山本のことを聞くと「今は1分しか時間がないんだけど」と言っていた左腕の言葉は止まらなかった。「ヤマの投球フォーム