◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ドジャースは31日（日本時間1日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第6戦に3―1で勝利して3勝3敗のタイに戻し、98〜00年のヤンキース以来、25年ぶりのWS連覇へ、逆王手をかけた。大谷翔平投手（31）は中3日で1日（同2日午前9時開始）の第7戦に先発する予定。泣いても、笑っても残り1試合。25年の大リーグは二刀流で