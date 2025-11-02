◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ドジャースは31日（日本時間1日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第6戦に3―1で勝利して3勝3敗のタイに戻し、98〜00年のヤンキース以来、25年ぶりのWS連覇へ、逆王手をかけた。現行の7回戦制のポストシーズンで、第6戦に勝って逆王手をかけたケースは過去56度あり、第7戦も勝って世界一に立ったのは35度で、優