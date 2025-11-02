静岡県警御殿場署は1日、横浜市の男子中学生への暴行の疑いで、御殿場市の自称自衛官高橋祐介容疑者（43）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同市の路上で中学生の背中を蹴った疑い。署によると、容疑者は酒に酔っていた。中学生が一緒にいた友達をいじめているように感じ注意したところ、言い返され、腹を立てたという。近くにいた中学生の母親が110番した。