世界の科学者たちが集まり、核兵器廃絶に向けて議論する「パグウォッシュ会議」が広島市で始まりました。パグウォッシュ会議は核兵器廃絶と平和について協議するもので、世界39カ国から科学者ら約190人が参加。広島市の松井一實市長は挨拶の中で「被爆80周年の節目である本年、本市において世界大会が開催されることは大変意義深いものと考えています」と話しました。また、開会にあたりシャハリスタニ会長は「科学者や市民は国境