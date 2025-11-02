韓国で開催されたAPEC首脳会議に出席した高市首相は、一連の外交日程を終え帰国しました。「日本外交を取り戻す」と意欲を示していた高市首相は、怒涛の外交日程を終えた後の会見で達成感をにじませました。会見で高市首相は「非常に濃密かつ有意義な外交ウィークを走り抜けた」と強調した上で、「中国、韓国という重要な隣国と率直な対話を行い、首脳外交を進める基礎固めとなった」と述べました。一方、高い支持率を背景に衆議院