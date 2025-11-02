◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）グラスノーが締めくくって勝利の瞬間を迎えるとようやく佐々木に笑みがこぼれた。クラブハウスでは「助かった…、って思いました」と少し笑いながら本音をこぼした。３―１と２点をリードした７回途中から投球練習をスタート。８回から３番手でマウンドに上がった。安打と四球で１死一、二