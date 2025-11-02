◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースは３１日（日本時間１１月１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は３戦ぶりの安打を放つなど申告敬遠を含め３打数１安打。運命の第７戦は中３