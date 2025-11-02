プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉の甘辛炒め」 「冷奴を簡単アレンジ ジャコのせ中華 飽きないおいしさ by山下 和美さん」 「かき玉コーンスープ」 の全3品。 今日はガッツリ食べたいという時に。豚肉の甘辛炒めをメインに、バランスの良い中華定食です。【主菜】豚肉の甘辛炒め 濃い目の味付けの甘辛い豚肉をレタスに包んで！ ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：385K