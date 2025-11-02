◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースは３１日（日本時間１１月１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。先発した山本由伸投手（２７）は、６回５安打１失点でＷＳ２勝目。ポストシーズン（ＰＳ）６勝は日本人最多となった。冷静だっ