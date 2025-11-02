フィギュアスケート女子で２０１８年グランプリファイナル覇者の紀平梨花（トヨタ自動車）に?笑顔?が戻ってきた。西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会初日（１日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のリズムダンス（ＲＤ）では、西山真瑚（オリエンタルバイオ）とのカップルで１０４３日ぶりに実戦復帰。結成１か月ながら息の合ったパフォーマンスで５９・６１点をマークし、２位発進だった。演技後の紀平は「すご