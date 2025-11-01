吉本興業の新しい有料配信プラットフォーム「DOWNTOWN+」が1日21時にスタート。ダウンタウンの松本人志が都内のスタジオから生配信を行った。松本人志1年10カ月ぶりの活動再開となる松本がスタジオに登場すると、「DOWNTOWN+」の年額プランに登録し、抽選で招待された会員から大きな拍手と「おかえりー」という歓声が沸き起こった。松本は、鳴りやまない拍手と歓声に感極まったような表情を見せて、「松本動きました」と第一声。「