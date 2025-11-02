都内の土地建物の売買をめぐり不動産会社から500万円をだましとろうとしたとして、いわゆる「地面師」の男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、逮捕された松本大樹容疑者と石川量英容疑者の2人は今年6月以降、80代の女性が所有する東京・文京区の土地と建物の売買をめぐり、10億円あまりで購入しようとした不動産会社から、手付金として500万円をだましとろうとした疑いが持たれています。2人はいわゆる「地面師」として松本