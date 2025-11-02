26年前、名古屋市のアパートで、当時32歳の女性を殺害したとして69歳の女が逮捕された事件で、1日、女を立ち会わせ現場検証が行われました。1日午後、名古屋市西区の現場アパートでは、殺人の疑いで逮捕された安福久美子容疑者（69）を立ち会わせ、現場検証が行われました。殺害された高羽奈美子さんの夫・悟さんは、いつか容疑者が逮捕された時のためにと、26年にわたってアパートを当時のままに残し続けていました。奈美子さんの