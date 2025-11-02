レンジ加熱1回でできる、忙しい日の味方『合いびき肉と厚揚げの肉豆腐風』。厚揚げが合いびき肉のうまみをじゅわっと吸い込み、まるで煮込んだような味わいに。調味料と具材の水分だけで仕上がるから、手軽でもしっかりおいしい一皿です♪『合いびき肉と厚揚げの肉豆腐風』のレシピ材料（2人分）合いびき肉……150g 厚揚げ……1枚（約170g） えのきだけ……1袋（約100g） ねぎ……1本（約100g） 〈A〉 砂糖……大さじ1 しょう