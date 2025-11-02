◇フィギュアスケート西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会第１日（１日、木下カンセーアイスアリーナ）アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は、櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が６７・１９点、２位に７点差以上をつけて１位発進。ハイスコアをマークし、島田は「練習してきたことがそのまま出せた。ひとまず安心いています」と、うなずいた。５月に新カップルを結成した「いくこう