【新華社三亜11月1日】中国海南省三亜市で10月28〜30日、深海探査の先進技術と設備に関する展示が行われ、国内の深海技術分野における革新的な成果が一堂に披露された。大学や研究機関、海洋関連企業など54団体が参加し、深海作業設備、無人航行器、通信誘導設備、センサーなど123点を紹介した。（記者/蒲暁旭）