2025年10月31日(金)、段階的に建て替えを行っている「三井ショッピングパークららぽーとTOKYO-BAY北館」が1期グランドオープンを迎えました。JR南船橋駅から徒歩約5分の大型商業施設で、建て替え部分は2階建てから3階建てに改築し、96店舗が出店しました。本記事では、日本最大の店舗数を誇る大型フードゾーンを中心とした「ららぽーとTOKYO-BAY北館」のプレオープン時の独自取材を元に、注目スポットの数々を紹介します。