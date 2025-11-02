１０月３０日、フォーラム会場で協力合意に調印する来賓。（カシュガル＝新華社記者／丁磊）【新華社カシュガル11月1日】中国新疆ウイグル自治区のカシュガル市で10月30、31両日、「中国（カシュガル）−中央・南アジア法治フォーラム（2025）」が開かれた。中国と中央・南アジア諸国の法務官僚、法学専門家、実務関係者らが、法律分野での協力の深化や質の高い「一帯一路」共同建設の推進について意見を交わし、7件の協力合意に