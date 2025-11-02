中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月1日】中国商務部の報道官は1日、半導体メーカーのネクスペリアをめぐる問題について、企業内部の事柄に対するオランダ政府の不当な干渉が現在のグローバルな産業・サプライチェーンの混乱を招いていると指摘した。報道官は次のように述べた。ネクスペリアに関する問題について、中国はすでに記者の質問に答えている。私が強調したいのは、企業内部の事柄に対するオラン