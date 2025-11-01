「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースが競り勝ち、３勝３敗で最終決戦に持ち込んだ。チームにとっても待望の一打が飛びだしたのは三回。１点を先制し、なお２死満塁。不振に苦しむムーキー・ベッツ内野手が貴重な追加点となる左前２点打を放った。この回にあげた３点を守り、チームは逃げ切った。試合後、ベッツは米中継局のＦＯＸＳｐｏｒｔｓのインタビューに