◇フランス2部スタッド・ランス1―2ダンケルク（2025年11月1日仏ランス）5位スタッド・ランスのMF中村敬斗（25）はホームで行われた8位ダンケルクとの対戦で2試合ぶりの不発に終わった。左ウイングで先発して好クロスでたびたび好機に絡んで存在感を示したが、ゴールにはつながらず、後半終了間際に自ら右足で放ったシュートは相手GK正面。前半25分にオウンゴールで先制したチームは同39分と後半3分に失点して逆転を許し、