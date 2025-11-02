APEC首脳会議に出席するため韓国を訪問していた高市総理が、台湾代表として参加していた林信義氏と会談したことについて、中国外務省は強く抗議したと明らかにしました。高市総理は1日、APEC首脳会議に台湾代表として出席した林信義氏と会談し、そのときの様子を自身のXに投稿したほか、10月31日にも林氏と挨拶を交わしたとXで発信していました。これについて中国外務省の報道官は1日、「台湾独立勢力に誤ったメッセージを発した」