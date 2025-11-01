研究者でキャスターの桝太一さんが科学の聖地イギリス・ロンドンへ。ビッグベンなど観光地に目もくれず一目散に向かったのは憧れの博物館。大興奮と偏愛が溢れて止まらない…。テレビ局アナウンサーから研究者になった今、何を考え、どこを目指しているのか。自然史を愛しすぎた男が見た壮大な夢とは。