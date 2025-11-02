1985（昭和60）年11月2日、プロ野球日本シリーズ第6戦は西武球場で行われ、阪神が西武を9―3で破り、4勝2敗で2リーグ制となって初の日本一に輝いた。写真は立川競輪場の大食堂で開かれた祝勝会で鏡開きをする（左から）岡田、掛布、真弓の各選手。大阪では熱狂したファン二十数人が道頓堀川に飛び込んだ。