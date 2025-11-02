有料インターネット動画配信サービス「DOWNTOWN＋」に出演した松本人志さん（（C）DOWNTOWN＋）お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さん（62）が1日、配信番組に出演し、芸能活動を再開した。複数の女性への性的行為強要疑惑が週刊誌に報じられた影響で、活動を休止していた。松本さんは、所属する吉本興業が新たに始めた有料インターネット動画配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に出演。1年10カ月ぶりの