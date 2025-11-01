昨年１月から芸能活動を休止していたダウンタウン・松本人志が１日、芸能活動を再開した。同日スタートした有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」内で生配信を行い、冒頭で謝罪。抽選で集まった６０人の観客の歓声に目を潤ませ「はい、えーと、松本動きました」「なんかちょっと日本の笑いがしんどいと最近聞きまして、私復活することとなりました」と語った。金髪スーツ、２年間のブランクを感じさせない姿が報道でも伝わり