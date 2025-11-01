お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（６２）が１日、吉本興業の新しい有料配信プラットフォーム「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」に出演。１年１０か月ぶりに活動を再開した。この日は、東京都内のスタジオから生配信を実施。会場には抽選で選ばれた会員らが松本の登場を見守った。松本が姿を現すと、スタジオからは大きな拍手とともに「おかえりー」の声が。温かい歓声に包まれた松本は、感極まったような表情を見せながら「松本