1日午後11時44分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、岩手県の大船渡市と釜石市、それに住田町です。【各地の震度詳細】■震度3□岩手県大船渡市釜石市住田町■震度2□岩手県陸前高田