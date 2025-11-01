台風第２５号が発生しました。 【写真を見る】【台風情報】台風25号（カルマエギ）発生日本の南を西に進む…今後の進路と勢力を詳しく気象庁が船舶への警戒を呼びかけ １日２１時、フィリピンの東の北緯１０度２０分、東経１３７度００分において、熱帯低気圧が台風第２５号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メ