橋下徹弁護士が１日、Ｘ（ツイッター）に投稿し、連日、日本維新・藤田文武共同代表の疑惑を怒涛追及している件を、「（藤田氏を）身内猛批判」と報じた記事を取り上げ「僕は身内でもなんでもない。一有権者」と主張した。しんぶん赤旗が「重大疑惑」として報じた、主に公金が原資となる約２０００万円と、公設秘書が代表を務める会社が絡む疑惑。藤田氏はＳＮＳで「すべて実態のある正当な取引」としているが、１日に吉村洋文