【新華社釜山11月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日夜、国賓としての韓国訪問と慶州で開かれた第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議への出席を終え、帰国の途に就いた。