[11.1 プレミアリーグ第10節](The City Ground)※24:00開始<出場メンバー>[ノッティンガム・フォレスト]先発GK 26 マッツ・セルスDF 3 ネコ・ウィリアムズDF 5 ムリーロDF 31 ニコラ・ミレンコビッチDF 37 ニコロ・サボーナMF 7 カラム・ハドソン・オドイMF 8 エリオット・アンダーソンMF 10 モーガン・ギブス・ホワイトMF 12 ドウグラス・ルイスMF 14 ダン・エンドイェFW 19 Igor Jesus控えGK 13 John VictorDF 4 モラートD