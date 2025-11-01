日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が10月31日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、オフに「ハロウィンディズニー」を楽しんだことを報告した。塩越は「Happy Halloween ハロウィンディズニーがかわいすぎて大満足~ Trick or treat」と綴り、複数のショットを披露。カチューシャをかぶり、ウエストをチラ見せしたコーディネートでディズニーを満喫する様子が収められている。