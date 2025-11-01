◇プロボクシング132ポンド（約59・8キロ）契約10回戦尾川堅一―プレスコ・カルコシア（2025年11月1日東京・後楽園ホール）元IBF世界スーパーフェザー級王者の尾川堅一（37＝帝拳）がフィリピン同級2位プレスコ・カルコシアに5回KO勝ちで再起5連勝を飾った。5回にボディーの連打を浴びせてダウンを奪い、もん絶する相手に10カウントを聞かせた。「KOは狙っていた。スパー中から“かする”ようなボディーが効いていたのでそ