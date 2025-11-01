声優として活躍中の長縄まりあが、ランティスレーベルより12月24日に発売するミニアルバム『microcosmos』のアートワークを公開した。ピンク色の空と大きな月、色とりどりの花たちに囲まれた彼女は、まるでおとぎ話の世界のプリンセスのようであり、ふわふわとした可愛らしい世界観が彼女のキャラクターとマッチしたアートワークになっている。CDは初回限定盤と通常盤の2形態発売予定となり、初回限定盤にはフォトブックと、ランダ